احذرها.. 7 أطعمة تسبب الالتهابات وتزيد دهون البطن

تشير الأبحاث إلى أن دهون البطن يمكن أن تشكل خطرا على صحتك، من خلال التسبب في مضاعفات مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسرطان ومشاكل الكبد والكلى، لذا من المهم أن يدرك الناس أن هناك بعض الأطعمة التي تساهم بزيادة هذه الدهون.

تلعب الجينات دورا في المكان الذي يخزن فيه جسمك الدهون، ويمكن أن تؤثر عاداتك الغذائية على تخزين الدهون أيضا، وذلك بالاعتماد على أنواع الطعام التي تختارها والحصص والتوقيت.

ومن الأطعمة والمشروبات التي تلعب دورا في زيادة دهون البطن:

المعجنات

غالبا ما تحتوي المعجنات المعدة تجاريا على السكر الزائد، وتأتي مع عدد كبير من السعرات الحرارية.

على سبيل المثال، فإن "المافن" و"الكرواسون" تعد مصدرا للدهون المتحولة، وهي مادة مغذية للالتهابات ويمكن أن تعرضك لدهون البطن.

تستخدم الدهون المتحولة كبديل أرخص للزبدة في صنع المعجنات التجارية، وقد ثبت أنها تزيد الالتهاب وأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) ، إلى جانب أمراض أخرى.

إذا كنت تشتهي المعجنات، فحاول صنعها في المنزل بدهون ذات جودة أفضل، مثل زيت الزيتون.