مخرج فيلم «تيتانيك»: توقعت مصير الغواصة تيتان

قال مخرج الفيلم الأمريكي الشهير تيتانيك جيمس كاميرون، إنه توقع مصير الغواصة تيتان التابعة لشركة «أوشن جيت»، والتي فُقدت شمالي المحيط الأطلسي أثناء رحلة لاستكشاف حطام السفينة تيتانيك، وذلك قبل أيام من العثور على حطام الغواصة المفقودة.

وتوفي جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة في انبجار (انفجار نحو الداخل) كارثي للمركبة.

وقال كاميرون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه توقع المصير المشؤوم للغواصة قبل أيام من تأكيد النبأ.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي آيه ميديا»، عن كاميرون القول «شعرت بشدة بما حدث... عندما تخفق إلكترونيات الغواصة ويفشل نظام الاتصال الخاص بها وجهاز الاستقبال والإرسال معا، فهذا يعني أن الغواصة انتهت».

واستنكر المخرج الشغوف باستكشاف قاع البحر جيمس كامرون الخميس «تجاهل التحذيرات» في شأن سلامة الغواصة السياحية.

ولاحظ كامرون الذي غاص مراراً لاستكشاف الحطام تحضيراً لفيلمه الذي حقق نجاحاً عالمياً كبيراً عام 1997ونال 11 جائزة أوسكار أن أوساط استكشاف أعماق البحار سبق أن أبدت قلقاً كبيراً من هذه الغواصة.

وقارن المخرج الذي يهوى الغوص بين هذا الحادث الجديد وغرق «تايتانيك» نفسها عام 1912 الذي تسبب بمقتل 1500 من ركابها.

وقال «لقد لفتني التشابه مع كارثة +تايتانيك+ التي تلقى قبطانها مراراً وتكراراً تحذيرات من وجود الجليد أمام سفينته، ومع ذلك انطلق بأقصى سرعة في حقل جليدي في ليلة غير مقمرة».

