«مدينة إكسبو دبي».. أيام ممتعة في عطلة العيد

تحتفي مدينة إكسبو دبي بعيد الأضحى، وتقدم للزوار مسابقة ممتعة وتفاعلية ضمن أجنحتها الرئيسة، اعتباراً من يوم 27 يونيو إلى الثاني من يوليو، وتتيح لهم فرصة الفوز بجوائز يومية.

تبدأ المسابقة بشراء الزوار التذكرة المميزة بقيمة 120 درهماً، ثم مسح الرمز الإلكتروني الظاهر على التذكرة عند الوصول إلى مداخل تيرا، وألف، وجناح المرأة، وأجنحة «قصص أمم»، ليجيبوا على 12 سؤالاً (اثنان لكل جناح)، وسيحصل أصحاب أسرع خمس إجابات صحيحة كل يوم من الأيام الستة على الجوائز.

ويستمتع الزوار خلال عطلة عيد الأضحى بالمواعيد الصيفية للوجهات المميزة، إذ إن الأجنحة الرئيسة ستكون مفتوحة من 12 ظهراً إلى الثامنة مساءً، والملاعب مفتوحة من السادسة حتى العاشرة مساءً، وتستمر المطاعم في مدينة إكسبو دبي بالترحيب بالزوار لتقدم لهم الأطباق المحلية والعالمية، مثل النكهات الإماراتية التقليدية في مطعم ومقهى الفنر، والوجبات الشهية في مطعم البيك السعودي، والمأكولات الإيطالية اللذيذة في مطعم إيكو، إضافة إلى مأكولات ومشروبات متنوعة يقدمها «مطر فارم إكسبرس» و«وفل» و«لاسير»، ومجموعة متنوعة من الحلويات من ذاديلي جزء من فندق روف.