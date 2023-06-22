«مع نفاذ الاوكسجين».. الآمال تتلاشى في انقاذ ركاب الغواصة المفقودة «تيتان»

رجح خفر السواحل الأميركي أن كمية الأوكسجين على متن الغواصة المفقودة «تيتان» نفدت بالفعل ظهر اليوم الخميس، ما يعزز المخاوف بشأن ركابها.

وفقا لشركة «أوشن غيت» المشغلة للغواصة، فإن الأوكسجين على متن الغواصة يكفي لمدة 96 ساعة في حالة الطوارئ.

واختفت «تيتان» وعلى متنها 5 أشخاص بعد وقت قصير من بدء هبوطها، الأحد الماضي، إلى موقع حطام سفينة «تيتانيك» التي غرقت عام 1912 وهي على عمق نحو 3810 أمتار.



وتقع الغواصة في مكان ناء بالمحيط الأطلسي، ومشط تحالف دولي من فرق الإنقاذ مساحة شاسعة من المحيط بحثا عن أي علامات تدل على الغواصة.



وقال خفر السواحل الأميركي إن الطائرات الكندية المجهزة للعثور على غواصات رصدت ضوضاء في المنطقة، وقالت وسائل إعلام أميركية إن الأصوات تضمنت صوت طرق على فترات متقطعة مدتها 30 دقيقة.

وحتى إن تم تحديد موقع الغواصة، ستكون إعادتها تحديا لوجستيا ضخما نظرا للظروف القاسية على عمق أميال تحت السطح.

وويبلغ طول «تيتان» 6.7 متر، وبدأت نزول الأعماق صباح الأحد، وفقدت الاتصال مع المركبة الأم على السطح خلال ما كان ينبغي أن يكون عملية غوص لمدة ساعتين.