ادعى إصابته بالسرطان لجمع تبرعات.. وفاة مغني بوب بظروف غامضة

تحقق الشرطة في ظروف وفاة مغني البوب الكوري الجنوبي تشوي سونغ بونغ "الغامضة"، بعدما وجه رسالة اعتذار عما وصفه بـ"أخطائه الحمقاء"، في أعقاب ادعائه كذبا بأنه مصاب بالسرطان.

وتوفي بونغ الذي اشتهر من خلال برنامج المواهب "كوريا غت تالنت"، عن عمر يناهز 33 عاما، حيث عثرت الشرطة عليه ميتا بمنزله في سول، يوم الثلاثاء.

وترجح الشرطة أن يكون مغني البوب قد أقدم على الانتحار، بعدما نشر اعتذارا هذا الأسبوع على قناته في "يوتيوب"، لادعائه الإصابة بالسرطان، والحصول على تبرعات من أشخاص تعاطفوا معه بحجة خضوعه للعلاج.

وقال بونغ في رسالته: "أعتذر بصدق لكل من عانوا من أخطائي الحمقاء. لقد ارتكبت أخطاء متكررة. قمت بإعادة كل من طلب استعادة التبرعات التي قدمها لي".

وتأتي وفاة بونغ بعد عامين من إثارته الجدل عندما أطلق حملة لجمع التبرعات من أجل علاجه، بعدما ادعى إصابته بالسرطان، ليُكشف لاحقا كذب مغني البوب.