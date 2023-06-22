زوجة سعد الصغير مصدومة من عدد النساء في حياته: "اكتشفت انه حكى مع 50 واحدة بساعتين" !

كشفت زوجة الفنان الشعبي المصري سعد الصغير، عن رقم مرعب وصلت اليه خيانات زوجها لها، وكيف اكتشفت الحقيقة بالصدفة.

وقالت برلنتي عامر في لقائها مع برنامج "قعدة ستات" على شاشة "اليوم"، إن ابنتها أخبرتها بأن والدها سعد الصغير أخرج هاتفا محمولا من شنطة السيارة.

واطلعت "عامر" على محتويات الهاتف، وصدمت بعدد النساء اللواتي يتواصل معهن زوجها، معقبة: "شفت بلاوي"، وتساءلت: "من أين يأتي بالوقت لكل هذه العلاقات النسائية؟".

وأشارت إلى أن زوجها لديه 4 هواتف محمولة، مضيفة: "أخبرني أن اثنان من الهواتف الأربعة لا يعملان، واكتشفت لاحقًا أنه يتواصل مع النساء عبر هذين الهاتفين المحمولين".

وفي إحدى سفراته إلى الإسكندرية شمال مصر، اكتشفت برلنتي عامر أنه أجرى نحو 50 اتصالًا مع نساء غيرها خلال ساعتين، معقبة: "سألته: أنت بتجيب وقت منين لكل الستات دي؟".

وبالإضافة إلى المكالمات الصوتية، كشفت برلنتي عامر عثورها على رسائل صوتية مسجلة أرسلها سعد الصغير إلى سيدات وكان يخبرهن في بعضها بانكشاف أمره.

وأشارت إلى أنها تتبعت تحركاته، واكتشفت أنه يقابل سيدة في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، كما اكتشفت خيانته لها مع سيدة حاولت التقرب منها على مدار 3 سنوات.

وأرجعت برلنتي عامر كثرة النساء في حياة زوجها سعد الصغير إلى شهرته وثرائه، مشيرة إلى أنه أهداها ذات مرة مجموعة ألماس، وهو ما جعله مطمعًا للكثير من السيدات.

وتطرقت برلنتي عامر إلى واقعة تقبيل سعد الصغير لقدمها على الهواء، وقالت إنها لم تطلب منه ذلك، ولكنه يحب القيام بمثل هذه الأمور ليثبت لها حبه أمام الجميع.

وبرلنتي عامر هي الزوجة الثانية لسعد الصغير، وشاركت في أعمال فنية بدءا من عام 2016، وظهرت في مسلسل "نوايا بريئة"، ومسلسل "كلمة سر".

كما شاركت في بعض الأفلام، وكانت البداية بفيلم "عشان خارجين"، وفي العام 2017 شاركت في مسلسل "هربانة منها" مع مواطنتها الفنانة ياسمين عبد العزيز.