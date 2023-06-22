36 مشاركاً في دورة «تقاليد النساخة» بـ «مركز جمعة الماجد»

اختتم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، دورة علمية متخصصة بعنوان «تقاليد النساخة وطرائق استكشاف النص المخطوط»، التي عُقدت على مدى يومين في مقر المركز بدبي، قدمها خبير أصول تحقيق التراث، وأستاذ النحو والصرف بجامعة أم القرى سابقاً، الدكتور حسن أحمد العثمان.

وتستهدف الدورة فئة الباحثين المهتمين والمشتغلين بتحقيق التراث، من أجل إيقافهم على الرموز والاختصارات التي استخدمها كثيرون من النساخ وإكسابهم مهارات استكشافها، فيكون ذلك عوناً لهم في تقديم نصوص محققة عالية الجودة.

وقال الدكتور العثمان: «لقد كان للنسّاخ تقاليد في كتابة النص وضبطه وترقيمه وتفقيره وتصحيحه، كما كانت لهم في هذه التقاليد وفي غيرها رموز واختصارات». وأضاف: «هذه الدورة في أدوات وطرق استكشاف الرموز والاختصارات وتلك التقاليد، ثم إن التقاليد التي نراها في الوعاء الحامل للمخطوط وفي نص المخطوط نوعان: تقاليد نِساخة وتقاليد نُسَخ».

وفي ختام الدورة التي حضرها 36 مشاركاً، قدم مدير عام المركز، الدكتور محمد كامل جاد، شهادة شكر وتقدير للدكتور حسن أحمد العثمان، وأشاد بدوره الفاعل في إنجاح الدورة. كما سلّم المشاركين في الدورة شهادات تخرجهم.