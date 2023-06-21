القضاء البريطاني يقول كلمته بحق «الشيطانة الصغيرة»

بعد طول أخذ ورد قال القضاء البريطاني كلمته الاخيرة، بحق عارضة الأزياء الشابة أورلا سلون، بعد عدة حلقات في فضيحة ماعرف اعلاميا بـ «الشيطانة الصغيرة» التي ضربت نادي تشيلسي الإنجليزي والكرة الإنجليزية بشكل عام.

واتهمت أورلا أو كما تطلق على نفسها لقب «الشيطانة الصغيرة» البالغة 21 عاما، ثنائي تشيلسي مايسون ماونت(24 عاما)، وبن تشيلويل (26 عاما)، إلى جانب بيلي غيلمور (21 عاما) لاعب البلوز السابق وبرايتون الحالي، بالتعدي عليها جنسيا، مدعية أنها أصبحت حاملا من الأخير.

وبعد مطارتها للثلاثي لعدة أشهر، ووفقا لـ«The Evening Standard» و (RT) فإن القضاء الإنجليزي قرر الحكم على عارضة الأزياء الشابة بالسجن لمدة 12 أسبوعا مع وقف التنفيذ على أن تكون تحت المراقبة لمدة 18 شهرا، إضافة إلى خضوعها لـ200 ساعة خدمة مجتمعية، و30 يوما جلسات إعادة تأهيل.

هذا إلى جانب تغريمها 500 جنيه استرليني كتعويض لجيلمور، و300 جنيه استرليني لكل من ماونت وبن تشيلويل.

يذكر أن الفتاة حاولت الوصول مرارا وتكرارا للثلاثي عبر مطاردتهم عبر الاتصالات والرسائل عبر تطبيقات «واتس آب» و«إنستغرام»، ومع رفضهم للخضوع لابتزازاتها، اعترفت بجريمتها أمام المحكمة.