مزحة " تافهه" تتسبب بجريمة قتل عنيفة

لم يتمالك منتج موسيقي شاب أعصابه حين شعر بأن عليه الرد على ملاحظة ومزحة " تافهه" أدلى بها صديقه حيل لوح تزلج يحمله، فقام بطعنه بسكين بطريقة عنيفة وجنونية ثماني مرات.

وتسببت المزحة التي أطلقها الشاب لوك أوكونور(19 عامًا) بموته بطعنات سكين تستخدمها عصابات المافيا وفقا لما ذكرت صحيفة "مترو" جنوب مانشستر، العام الماضي.

ووفقا للشرطة كانت ردة فعل القاتل شيلوه بوتينجر، (20 عامًا) ، اتجاه النكتة التي لم يتم ذكرها بالتفصيل، "عنيفًة وغير متوقعة" وأدت لوفاة الشاب ابن ال 19 عاما.

وتلقى شيلوه حكما بالسجن لمدة 15 عاما في محكمة التاج في مانشستر الأسبوع الماضي بعد إدانته بتهمة القتل أثناء محاكمة.

ودافع الشاب عن نفسه أمام الشرطة بالقول أنه لوّح بالسكين لأنه كان "خائفًا" ويريد "الهروب" لكنه لم يرد أن يتسبب " بهذا الضرر الجسيم"، كما دافع عن حمله لسكين القتل الاحترافية التي تستخدمها العصابات باعتبارها "رمز موضة " وأنها كانت تشعره "بالقوة والتفوق" على حد تعبيره

ولكن الشرطة كشفت لاحقا أن القاتل سبق وبحث على الإنترنت عن أجوبة لأسئلة حول جرائم القتل ومن بينها "ما مدة السجن التي تقضيها لقتل شخص ما؟" و "كم من الوقت لديك لقتل شخص ما بالسكين؟" وذلك قبل اعتقاله بيومين فقط.