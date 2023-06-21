القرية العالمية تحلّق في الصدارة.. الأكثر زيارة في الإمارات

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن تصدرها قائمة الوجهات الأكثر زيارةً في دولة الإمارات، وفقاً لتقرير توجهات قطاع الترفيه في دول مجلس التعاون الذي كشفت عنه مؤسسة «YouGov» المتخصصة في الأبحاث والتصنيفات، والذي سلّط الضوء على توجهات قطاع الترفيه وأبرز وجهاته في الدولة.

واستند التصنيف الذي تصدرته القرية العالمية، على استطلاع أجرته «YouGov» على نحو 2000 شخص من الإمارات والسعودية، والذي أظهر احتلال القرية العالمية في دبي المرتبة الأولى في قائمة الوجهات التي استقطبت النسبة الأكبر من زوار الوجهات الترفيهية في المنطقة خلال الأشهر الـ12 الماضية.

كما تصدرت القرية العالمية الترتيب الخاص بالوجهات الترفيهية الأكثر شعبيةً وشهرة، إذ أظهر التقرير أيضاً، أن شخصين من بين كل خمسة أشخاص، اختاروا القرية العالمية كوجهتهم المفضلة، ما يعكس المكانة التي تحظى بها كوجهة عائلية رائدة للترفيه والثقافة والتسوق.

وتصدرت القرية العالمية أيضاً قائمة الوجهات التي يرغب الضيوف في زيارتها مجدداً خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، إذ أشار نحو ثلث من تم استطلاعهم، إلى عزمهم زيارة القرية العالمية خلال دورتها المقبلة.

يشار إلى أن القرية العالمية سجلت بموسمها الـ27 الماضي، رقماً قياسياً باستقبالها تسعة ملايين زائر، إذ جسّدت أجنحتها الـ 27 أكثر من 90 ثقافة مختلفة من أنحاء العالم، إلى جانب أنها احتضنت أكثر من 40 ألف عرض قدمته أكثر من 40 جنسية مختلفة. وإضافةً إلى ذلك، حظي زوار القرية العالمية بتجارب استثنائية في أكثر من 175 من الجولات والوجهات الترفيهية والمتاجر والمطاعم عبر ما يزيد عن 3250 منفذاً، فضلاً عن 77 عرضاً مميزاً للألعاب النارية.

وأعلنت القرية العالمية في وقت سابقٍ من هذا الشهر تمديدها فترة انعقاد موسمها الـ 28 لمدة أسبوع، إذ ستفتح أبوابها للزوار في 18 أكتوبر المقبل وحتى 28 أبريل 2024.