قصة مبادرة إماراتية نبيلة.. أضاءت 100 ألف شمعة أمل

من الإمارات، وتحديداً من قلب «العاصمة العالمية للكتاب» الشارقة، انطلقت مبادرة «تبنّ مكتبة» التي تتبناها «مؤسسة كلمات»، وتحمل رسالة إنسانية نبيلة، وهي: «إيصال الكتب إلى الأطفال اللاجئين والنازحين والمحرومين في كل بقاع الأرض».

وتُعد المبادرة ثمرة اهتمام الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي بالكتاب والمعرفة، ورؤيتها لدور الثقافة في تغيير حياة الأطفال. فمنذ تأسيسها لمؤسسة كلمات عام 2016، وهي تسعى إلى نشر ثقافة القراءة والتعلم بين الأطفال الذين يواجهون ظروفاً تحرمهم حقوقهم.

وبالتزامن مع اليوم العالمي للاجئين، أكدت مبادرة «تبنَّ مكتبة» أنها ستواصل المسيرة التي بدأتها في نوفمبر 2017، مضيفة: «الكتاب يفتح عالماً جديداً أمام الأطفال، وباباً للأمل والمستقبل».

وقالت مديرة مؤسسة كلمات آمنة المازمي: «من خلال المبادرة، أردنا أن نسلط الضوء على أهمية القراءة والمعرفة في إعادة الأمل بالحياة والثقة بالمستقبل للأطفال اللاجئين».

ونجحت المبادرة في الوصول إلى أكثر من 100 ألف طفل، ووزّعت عليهم 15 ألفاً و700 كتاب، بالتعاون مع 88 مؤسسة تعليمية وخيرية في 23 دولة.