«الشبهة الجنائبة متوفرة».. العثورعلى جثة مواطنة كويتية داخل سيارة

أحالت وزارة الداخلية في الكويت جثة مواطنة كويتية إلى إدارة الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة ووقتها، بعد العثور على جتثتها في أحد المجمعات التجارية.

وقال مصدر أمني ل«صحيفة القبس»: إن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية عن وجود جثة امرأة داخل سيارة بالقرب من أحد المجمعات التجارية بمنطقة السالمية، فانتقل على الفور رجال المباحث والأدلة الجنائية ووكيل النائب العام إلى الموقع.

وأضاف المصدر إن الفحص المبدئي لرجال الأدلة الجنائية دل على أن الوفاة ناتجة عن وجود شبهة جنائية، لافتا إلى أن رجال المباحث شرعوا في فتح تحقيق فوري وموسع لكشف ملابسات الواقعة، وتبين وجود بلاغ تغيب مسجل بحقها قبل أيام.