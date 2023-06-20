1000 مشارك في سباق الفورمولا للجري بأبوظبي

استضافت عالم فيراري أبوظبي بنجاح موسم جديد من سباق الفورمولا للجري، الذي نُظم بمشاركة أكثر من 1000 ضيف من عشاق المنافسات والمغامرات عبر أربعة سباقات نظمت الأسبوع الماضي، وسط أجواء مفعمة بالمنافسة والتشجيع والحماسة.

وتكون السباق من أربعة مسارات منفصلة خصص كل منها لمستوى جري محدد، بما في ذلك مسار بطول 2.5 كيلومتر، وآخر بطول خمسة كيلومترات، وثالث بطول 10 كيلومترات، بالإضافة إلى مسار جري قصير بطول 499 متراً للأطفال الصغار الذين تقل أعمارهم عن ثماني سنوات، والذين استمتعوا مع عائلاتهم بالأجواء.

وخُصصت لكل سباق ثلاث منصات لتتويج المتسابقين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، ومنحهم ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية تقديراً لأدائهم وإنجازهم.

وحصل جميع المشاركين عند ختام السباق على ميداليات مصممة خصيصاً لسباق الفورمولا للجري والمطرزة بشعار عالم فيراري أبوظبي بالإضافة إلى قمصان رياضية مجانية.

وتحتفي «عالم فيراري أبوظبي»، الترفيهية بمعاني السرعة والتشويق التي تجسّدها العلامة، وتنفرد بالعديد من الألعاب والمرافق الترفيهية العائلية وأجهزة المحاكاة. كما تقدّم عروضاً ترفيهيةً حيةً ومهرجانات وفعاليات موسمية تستقطب الضيوف من أنحاء العالم.