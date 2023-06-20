«الإمارات للآداب».. رحلة البحث عن المواهب مستمرة

مع انطلاقة الدورة الجديدة من مسابقة الكتابة الإبداعية للطلبة (مسابقة كتابة القصة)، تواصل مؤسسة الإمارات للآداب رحلة بحثها عن المواهب الواعدة في الإمارات.

وتعد مسابقة كتابة القصة من أهم البرامج الإبداعية على مدار العام الدراسي، وتحظى بشعبية كبيرة. وتستهدف المسابقة طلبة مدارس وكليات وجامعات الدولة الملتحقين بدوام كامل في الدراسة أو الدوام المنزلي. وتنقسم المسابقة حسب الفئات العمرية التالية: 11 عاماً فأقل، والذين تراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً، وبين 15 و17 عاماً، أو بين 18 و25 عاماً. ويتم تكريم الفائزين في حفل خاص يقام خلال مهرجان طيران الإمارات للآداب 2024، كما تُنشر المشاركات الفائزة في كتاب تذكاري خاص.

وتلقت المسابقة التي تزداد شعبيتها عاماً بعد عام، أكثر من 4000 مشاركة في الدورة السابقة. وموضوع المسابقة لهذا العام «البدايات»، وآخر موعد لاستلام المشاركات هو الـ30 من أكتوبر 2023.

وقالت أحلام بلوكي الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب: «بداية القصة هي أهم جزء لأنها تأسر القراء وتحفزهم على مواصلة الرحلة حتى آخر صفحات الكتاب. ينطبق ذلك على الحياة كذلك، إذ دائماً ما تشكل الخطوة الأولى شكل المغامرات الجديدة التي نشرع في الانطلاق بها. هذه المسابقة هي الفرصة المثالية للطلبة للتفكر في تجاربهم الفريدة ومشاركة التفاصيل احتفاء برحلاتهم الشخصية».