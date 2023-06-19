أسعار البيتزا في إيطاليا.. تحلّق

نقلت وكالة بلومبيرغ أن تكاليف طهي بيتزا مارغريتا الكلاسيكية في ايطاليا زادت بأكثر من الضعف، بسبب ارتفاع معدل التضخم في البلاد الشهر الماضي، ونتيجة ارتفاع أسعار زيت الزيتون وجبنة الموزاريلا.

وقالت الوكالة إن اجمالي تكاليف المكونات وأسعار الطاقة لطهي بيتزا مارغريتا الشهيرة في ايطاليا ارتفع بـ%18.4 في مايو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً لحسابات «بلومبيرغ» وبيانات وزارة الاقتصاد والاحصاءات في ايطاليا.

وأشارت إلى أن تكاليف شراء البيتزا الجاهزة في ايطاليا ارتفعت بـ%7.7 الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ما زاد جاذبية الخروج لتناول البيتزا في المطاعم.

واضافت أن مقياس التضخم الشهري في ايطاليا يستمر بتجاوز معدل التضخم الاجمالي والذي بلغ %8 الشهر الماضي، ومع ذلك تراجعت وتيرة زيادة الاسعار عن ابريل.

ويعالج مؤشر «بلومبيرغ» للبيتزا كل البيانات المتعلقة بأسعار مكونات طهي البيتزا، مثل الدقيق والطماطم والموزاريلا وزيت الزيتون واستهلاك الكهرباء اللازم في الطهي.

أسعار المكونات

أوضحت الوكالة أن أسعار الدقيق في ايطاليا ارتفعت بـ%9.4 الشهر الماضي على أساس سنوي و%0.3 على أساس شهري، في حين زادت أسعار جبنة الموزاريلا بـ%22.1 على أساس سنوي و%0.3 على أساس شهري، بينما كان الارتفاع الاكبر لاسعار الطماطم بـ%18.2 في مايو على اساس سنوي و%7.5 على اساس شهري. وقفزت اسعار زيت الزيتون بـ%24.6 على اساس سنوي و%1 على أساس شهري، وارتفاع تكاليف الكهرباء بـ%13.5 في مايو على أساس سنوي، لكنها انخفضت بـ%1.4 على أساس شهري.

مقاطعة الـ«باستا»

كشفت «بلومبيرغ» أن تكاليف طهي الـ«باستا» ارتفعت أيضاً في مايو، ونقلت أن مجموعة «اسوتينتي» للدفاع عن المستهلك دعت الى مقاطعة شراء الـ«باستا» في إيطاليا اعتباراً من 22 من الشهر الحالي بعد قرار الحكومة بعدم التحرك لمواجهة ارتفاع الأسعار في اجتماعها الشهر الماضي.