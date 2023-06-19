العثور على جثتي إطفائيين اثنين مفقودين تحت أنقاض متجر دراجات نارية في ألمانيا

عثر رجال الإنقاذ في ألمانيا على جثتي إطفائيين مفقودين وسط أنقاض متجر للدراجات النارية في قرية زانكت أوجستين بغربي البلاد في وقت مبكر من صباح اليوم.

وكان الإطفائيان، وهما رجل وامرأة، ضمن فريق إطفاء تطوعي محلي والذي استدعي لاخماد حريق في قرية بالقرب من العاصمة الألمانية السابقة بون في وقت قريب من منتصف نهار يوم الأحد. وتم العثور على جثتيهما في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، خلال عمليات الإنقاذ.

وهرع أكثر من 200 من أفراد الطوارئ إلى الموقع لإخماد الحريق الذي اندلع في متجر للدراجات النارية وورشة مجاورة. وأصيب 11 منهم، وتم نقل خمسة منهم إلى المستشفى.

ولم يتضح بعد سبب الحريق الذي تسبب في اطلاق عمود من الدخان الأسود إلى ارتفاع بلغ 50 مترا فوق القرية. وطوقت الشرطة المنطقة المحيطة بالموقع وطلب من السكان إبقاء نوافذهم مغلقة.

وقال ماكس ليترزتورف عمدة زانكت أوجستين "هذا الحدث المأساوي يجعلنا جميعا نشعر بالفزع والذهول".

وتابع "أولا وقبل كل شيء، فإن مشاعرنا وتعاطفنا مع عائلات وأقارب الاثنين، وكذلك مع زملائهم في قسم الإطفاء التطوعي في زانكت أوجستين".