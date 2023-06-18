وفاء موصللي: عمليتي كانت "قلب مفتوح" وليست "تكميم معدة" (صور)

بعد الشائعات الكثيرة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي روجت أنها خضعت لعملية "تكميم معدة"، كشفت الممثلة السورية وفاء موصللي السبب الرئيسي وراء فقدانها الكثير من وزنها، قائلة: "قلبي خذلني".

وأكدت الممثلة السورية التي اشتهرت بالكثير من الأعمال الدرامية، خاصة "باب الحارة"، أنّ فقدان وزنها الكبير كان نتيجة لإجرائها عملية "قلب مفتوح" منذ فترة قصيرة، وليس كما ادعى البعض أنها أجرت عملية لإنقاص وزنها.

وأضافت موصللي في لقاء مع ET بالعربي: "شكراً لاهتمامكم وشو ما كان، بس المشاعر الحلوة بتجيني والمشاعر السيئة للأسف الشديد، ما تطلعت وشفت شو عم كان ينحكي بس أنا قلتلكم هذا الدليل".

كما قامت الممثلة السورية بالكشف عن جزء من صدرها، لتظهر للناس آثار عملية القلب المفتوح، والتي كان واضحا من خلال "الجرح" أنها أجريت قبل فترة قصيرة.

كما أكدت موصللي أنها لم تخبر أحدا عن العملية، وقالت: "أخذت على عاتقي ألا أخبر أحداً، وتحديداً ابنتي "نايا"، التي تعمل في مكتب هندسي في دبي، أولاً من أجل حالتها النفسية، وثانياً حتى لا يتأثر عملها".

وأنها بعد إجراء العملية ترجّت الناس حتى لا ينشروا أي صور لها، احتراماً لابنتها، لأنها لا تريد أن تراها بشكل هي غير معتادة عليه.

أما عن سبب إجراء عملية القلب المفتوح فقالت: "كنت أعاني منذ عدة سنوات من مشاكل في قلبي، وجميع العلاجات كانت مثل مكياج مؤقت، ولكن أحد الأطباء سألني سؤالاً أذهلني، وهو هل أُصبت بالروماتيزم عندما كنت صغيرة، سواء بالقدم أو القلب، وأجبته بأنني أزلت "اللوزتين" عندما كنت صغيرة، ومن ثم وصل الروماتيزم إلى الركبتين والقلب".

وتابعت أنّ الطبيب أكد لها أن الروماتيزم في القلب هو السبب في مرضها، لأنه يُنكس مجدداً بعد سن "الأربعين"، ولهذا السبب وصلت إلى مرحلة إجراء عمل جراحي في صمام القلب، مضيفة أن "قلبها خذلها".

وتعتبر وفاء موصللي واحدة من أبرز الفنانين السوريين، وقد حققت شهرة واسعة في الوطن العربي، بفضل مشاركتها في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية الناجحة.