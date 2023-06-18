إيطاليا: ارتفاع كلفة «البيتزا» المنزلية بسبب سعر «الجبن»

ارتفعت كلفة إعداد «بيتزا مارغريتا» التقليدية بأكثر من الضعف، وبسرعة معدل التضخم الإجمالي نفسها في إيطاليا الشهر الماضي، بسبب زيادة أسعار زيت الزيتون وجبن «الموتزاريلا ».

ووفقاً لحسابات وكالة «بلومبرغ» للأنباء، والمعهد الوطني للإحصاء (إيستات)، ووزارة الاقتصاد في إيطاليا، ارتفع إجمالي ما يتم إنفاقه على المكونات والطاقة لإعداد طبق «بيتزا نابولي» المثالي، بواقع 18.4% في مايو من عام سابق.