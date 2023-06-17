عراقي يقيم حفل زفافه مرتين بعد تحرير زوجته من قبضة "داعش"

أقدم زوجان عراقيان على إقامة حفل عرسهما لمرتين بعد أن أجبرتهما ظروف الحرب والاختطاف على الفراق.

ووفق ما نشرته وكالة «شفق نيوز» العراقية على موقعها الإلكتروني ليل الجمعة / السبت، اختطفت الشابة الايزيدية سامية سمو مع عائلتها من قبل تنظيم داعش اثناء اجتياحه لمدينة سنجار عام 2014 لتفترق عن زوجها دخيل حسو الذي نجا من الاختطاف ونزح إلى محافظة دهوك.

وتزوج دخيل من سامية للمرة الأولى عام 2013 في سنجار بحفل عرس حضره الأهل والأقارب في سنجار، إلا أن فرحة الزوجين لم تدم أكثر من عام، ليبقى الزوج أسيرا لمعاناة استمرت تسع سنوات منتظرا الفرج بتحرير زوجته المختطفة.

وجاءت الاخبار في 2023 ليسمع دخيل أن زوجته تحررت من قبضة تنظيم داعش، وكان الخبر مفاجئا للجميع بعد تسع سنوات من الانتظار تخللها اليأس من عودة سامية مرة اخرى من الاختطاف.

وحسب وكالة الانباء الألمانية "د ب ا" عادت سامية إلى أحضان زوجها مرة أخرى وهي سعيدة بالحلم الجديد، فقرر أقارب واصدقاء وذوي دخيل حسنإقامة حفل عرس جديد لهما والتبرع بتكاليف الحفل.

وأقيم حفل كبير في قاعة شرقي دهوك على وقع أنغام الموسيقى والأغاني بمشاركة المئات من الأهل والاصدقاء وبمباركة رجال الدين الايزيديين الذين حضروا الحفل لتعزيز رسالة التعامل الإنساني بالناجيات.

