قتلت والدتها وأخفت الجثة في حقيبة سفر

اعترفت امرأة أميركية بقتل والدتها خلال إجازة لهما في جزيرة بالي وإخفاء جثتها داخل حقيبة سفر وذلك طمعا بالوصول إلى صندوق ائتماني بقيمة 1.5 مليون دولار.

وقالت محامية هيدز ماك إن موكلتها اعترفت بفعلتها أملا بتجنب عقوبة السجن مدى الحياة.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، ارتكبت هيدز جريمتها حيث غطت فم والدتها في غرفة فندق بينما كان صديقها تومي شايفر يضربها بوعاء مخصص لحفظ الفاكهة.

وكشفت التحريات أن هيدز وصديقها قتلوا الأم وأخفوا جثتها في حقيبة سفر وحاولوا نقلها بسيارة إندونيسية.

وعاشت هيدز مع والدتها في إحدى ضواحي شيكاغو، وقضت بعد الجريمة 7 سنوات من عقوبتها الإندونيسية البالغة 10 سنوات، ثم تم ترحيلها في عام 2021 وتم اعتقالها فور هبوط طائرتها في مطار أوهير الدولي في شيكاغو.