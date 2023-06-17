الإمساك بدب كان يتجول داخل مطار أميركي

قالت السلطات الأمنية في مطار تامبا الدولي في فلوريدا بالولايات المتحدة، إنها تمكنت من إمساك دب أسود، كان يتجول في الموقع.



وأفاد مسؤولو المطار في بيان صحافي بأن موظفا في إدارة أمن النقل، رصد لأول مرة الدب وهو يسير على طول السياج، وأبلغ هيئة الطيران في مقاطعة هيلزبره.



وعلى الفور، تم الاتصال بلجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية، حيث قامت بنصب مصيدة في المنطقة.

ولم تفلح كل المحاولات التي بذلها خبراء اللجنة في تهدئة الدب الذي كان غاضبا.

وبعد عدة محاولات، تم الإمساك بالدب ونقله إلى محمية للحياة البرية بولاية فلوريدا.