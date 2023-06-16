«صدفة غريبة جدا» الشرطة تعيد خاتما فقده صاحبه قبل 50 عاما

تم لم شمل رجل من ولاية كارولينا الشمالية بخاتمه الذي فقده وهو في مرحلة المدرسة الثانوية قبل حوالي 50 عامًا وذلك بمساعدة شرطة ولاية فرجينيا الغربية.

وقال مكتب عمدة مقاطعة كاناوا إن الشرطة كانت تنفذ أمر تفتيش في تحقيق بشأن سرقة النحاس في فبراير الماضي، عندما عثروا صدفة على خاتم يعود لمدرسة "نيدهام بروتون" الثانوية من عام 1965 وتبين أنه يحمل الأحرف الأولى التالية «إم بي».

وقامت الشرطة بمراجعة قائمة الفصل الدراسي من مدرسة رالي، نورث كارولاينا، وقرروا أن المالك المحتمل للخاتم هو الخريج مايكل بيدنو.

وفوجئ الرجل للغاية بعودة خاتمه إليه، حيث أكد إنه ليس متأكدًا تمامًا متى فقده كليا.

وقال بيدنو لموقع «ويست فرجينيا مترو نيوز»: «احتفظت به خلال التخرج وفقدته في وقت ما في أواخر الستينيات أو عندما كنت في الجيش. أعتقد أنه ربما في أواخر الستينيات في رحلة لزيارة أبناء عمي وعمتي وعمي في برينستون، فيرجينيا الغربية».

وقام بيدنو بتنظيف الخاتم كي يعيد منحه «منزلًا دائمًا جديدًا في إصبعه».