زورت عمرها لتعود من جديد إلى مقاعد المدرسة

قالت السلطات الاميريكية إن امرأة تبلغ من العمر 28 عامًا التحقت بمدرسة ثانوية في ولاية لويزيانا، منحلة شخصية طالبة تبلغ من العمر 17 عامًا لمدة عام كامل، قد تم اعتقالها مؤخرا مع والدتها.

واعتقلت الشرطة كلا من مارثا سيرانو ووالدتها مارتا سيرانو ألفارادو ( 46 عامًا)، يوم الثلاثاء الماضي ، بحسب ما أفاد مكتب شرطة سانت تشارلز باريش، واتهم كل منهما بالتزوير.

وقال مكتب الشرطة إن والدة الفتاة استخدمت جواز سفر وشهادة ميلاد مزورين لتسجيل ابنتها كطالبة في مدرسة هانفيل الثانوية للعام الدراسي 2022-2023.

ولم تقدم السلطات تفاصيل حول سبب قيامها بذلك أو ما إذا كانت تشتبه في حدوث أي شيء غير لائق أثناء وجود المرأة في المدرسة.

ولكن فقط بعد أربعة أيام من انتهاء العام الدراسي في 25 مايو، بدأ تحقيق داخلي بعد أن تلقى نظام مدرسة سانت تشارلز باريش بلاغًا مفاده أن طالبة في هانفيل يُعتقد أن عمرها 17 عامًا ربما كانت في منتصف العشرينات من عمرها.

ونقلت صحيفة The New Orleans Advocate عن المدرسة قولها أنها ستعكف على "تعزيز النظام المدرسي لتحديد مصداقية وثائق التسجيل للطلاب الحاليين والمستقبليين بالإضافة إلى تعديل السياسة والإجراءات حسب الضرورة".

وأضافت " بما أن هذا هو التحقيق الجاري الذي يجريه مكتب العمدة ، فلا يجوز مشاركة المزيد من المعلومات أو التفاصيل في هذا الوقت".

ولم يُعرف سبب قيام المرأتين بهذا الأمر، ومدى ارتباطه المحتمل بأية عمليات احتيال أو التخطيط لمخالفات قانونية أكبر.

وسبق لامرأة أخرى أن قامت بأمر مشابه، إلا أنها اعتقلت بعد أيام، وكشفت أن غايتها كانت فقط "الاختلاط بمن هم أصغر سنا"