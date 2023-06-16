إلغاء رحلة جوية بسبب رائحة كريهة على متن الطائرة

لجأت السلطات إلى إلغاء رحلة طيران على متن الخطوط الجوية البريطانية كانت متجهة من الولايات المتحدة إلى بريطانيا، وذلك بسبب رائحة كريهة كانت على متن الطائرة.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها جريدة "ذا الصن" البريطانية، فقد تم تعطيل الرحلة قبل ثوانٍ معدودة فقط من إقلاع الطائرة، حيث كان مقرراً أن تعود الطائرة البريطانية من مطار جون كنيدي في نيويورك إلى مطار هيثرو في لندن، قبل أن تخرج رائحة كريهة داخل الطائرة وتضطر طاقمها إلى اتخاذ قرار بتعطيل الرحلة.

وجعلت الرائحة القوية الركاب في رحلة الذهاب من لندن إلى نيويورك يشعرون بالمرض، وهو ما أدى بطاقم الطائرة إلى إلغاء رحلة العودة بسبب هذه الرائحة.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر مطلع قوله إن الرائحة تسببت بحالة من "الهرج" على متن الطائرة حيث لم يعرف أحد من الركاب ماذا كان يحدث.

وأضاف: "تم اكتشاف رائحة مميزة في رحلة الذهاب من خلف عبوة، وقالوا إنه كان لابد من مراقبة منطقة بالطائرة على ارتفاع 30 الف قدم".

وتابع: "جاءت الشرطة وطاقم الإطفاء على متن الطائرة للتحقيق في نيويورك ولكن لم يتمكنوا من اكتشاف أي أبخرة ضارة، فقط كان ثمة رائحة غريبة. لقد كان مصدر قلق كبير لأن بعض أفراد الطاقم قد أصيبوا بالصداع وحكة في العيون، وأبلغوا عن طعم معدني في أفواههم".

وقبل إقلاع الطائرة بوقت قصير قررت السلطات أن الطائرة ليست آمنة للإقلاع، وأضاف المصدر أن التداعيات غير المباشرة كانت كبيرة بالنسبة لشركة الطيران.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية: "سلامة عملائنا وطاقمنا هي أولويتنا دائماً ولن يتم المساس بها أبداً.. لقد اعتذرنا لعملائنا عن الإزعاج الذي حصل لهم وعرضنا رحلة بديلة أو استرداد كامل المبلغ".