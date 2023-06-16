آل باتشينو يرزق بطفل من حبيبته الكويتية نور الفلاح

أعلن النجم المخضرم آل باتشينو (83 عامًا)، ولادة طفله من حبيبته الكويتية نور الفلاح (29 عامًا).

فقد استقبل آل باتشينو ونور الفلاح طفلهما، وفقًا لخبر حصري لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حيث أعلن ممثل عن الزوجين الأخبار السعيدة في بيان رسمي.

وجاء في البيان: "أؤكد أن آل باتشينو ونور الفلاح رحبا بابن اسمه رومان باتشينو". ونشرت الصحيفة صورة ظهرت فيها نور الفلاح تتولى قيادة السيارة التي ظهر بداخلها مقعد طفل في الجزء الخلفي. وكانت هي المرة الأولى التي شوهد فيها الوالدان الجديدان معًا منذ الكشف عن أخبار حملها.

وأكدت الأنباء للمجلة الفنية الشهيرة TMZ أيضًا، والتي ذكرت أن نور الفلاح أنجبت طفلها الأول، والطفل الرابع لحبيبها آل باتشينو.

وظهرت نور، التي تجمعها قصة حب بالنجم المخضرم والحاصل على الأوسكار، ببذلة سوداء أنيقة وحملت معطفًا مطابقًا، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود. وتركت خصلات شعرها السوداء.

يذكر أن آل باتشينو كشف أنه ينتظر طفله الرابع من صديقته المنتجة الكويتية الأميركية نور الفلاح، بحسب موقع "TMZ" حيث تربطه علاقة حب مع صديقته بدأت خلال وباء كورونا عام 2020.

واكتسح اسم الكويتية نور الفلاح وسائل الإعلام ومنصات التواصل في العالم عقب إعلان آل باتشينو، انتظاره مولوده الرابع منها، فذهب الكثيرون ممن لا يعرفونها يتساءلون عن هوية العارضة المنتجة الكويتية الأصل التي تصغره بـ 53 عاما.

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وكان آل باتشينو على يقين من أنه لن يتمكن من الإنجاب من صديقته أو أي امرأة أخرى، وبحسب موقع TMZ، فإن آل باتشينو شكك في البداية في أن الطفل هو طفله وأراد اختبار الحمض النووي.

ويضيف الموقع: "قيل لنا إنه ألزم صديقته نور على إجراء الاختبار.. وأظهر الاختبار أنه بالفعل هو الأب".