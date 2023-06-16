«المجد لهونغ كونغ» تختفي من مواقع الموسيقى ومنصات التواصل

لم تعد أغنية احتجاجية شهيرة في هونغ كونغ متاحة منذ يوم أمس، على العديد من مواقع الموسيقى ومنصات التواصل الاجتماعي، بعدما طالبت الحكومة بأمر قضائي بحظرها.

ارتفعت شعبية نشيد «المجد لهونغ كونغ» خلال الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2019، وتحوّل إلى نشيد احتجاجي.

وفي عام 2020 حظرت الحكومة شعار الاحتجاج «حرروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا» باعتباره شعاراً انفصالياً وتخريبياً، واعتبرت الأغنية على نطاق واسع محظورة في المدينة حيث ضمت كلماتها أجزاء من الشعار.

تصدرت الأغنية قمة قائمة أغنيات «أبل أي تيونز» الأسبوع الماضي، بعد أن طلبت حكومة هونغ كونغ من المحاكم أمراً قضائياً بحظرها وأي أجزاء منها، سواء الكلمات أو اللحن.

ولم تعد لأغنية متوافرة على منصات بث الموسيقى، كما لم يعد الإصدار الأصلي للحن متاحاً على تطبيقات «فيس بوك» و«إنستغرام» وغيرها.

ولم يتضح ما إذا كانت المنصات أزالت النشيد، أم أن منشئي المحتوى قد أزالوها.

ولم يصدر تعليق من المنصات التي اختفى النشيد منها.