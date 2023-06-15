خبير أردني: نصف الأردنيين يرغبون بالهجرة

قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني موسى اشتيوي، إن نسبة الراغبين بالهجرة من الأردنيين والتي تصل إلى النصف لم تتغير منذ نحو 5 أعوام.

وأضاف، أن "النسبة تعتبر عالية بالمقاييس العالمية والعربية، ولكن الأغلب يفكر فقط بالهجرة ولا ينفذ".

وأوضح اشتيوي أن الهجرة ظاهرة متعددة الأبعاد والعامل الرئيسي فيها هو الاقتصادي، وعدم توفر فرص العمل وتدني مستوى الرواتب في القطاعين العام والخاص.

ولفت إلى "أن تدني الرواتب يدفع باتجاه هجرة الكفاءات الأردنية إلى الخارج، والبحث عن تحقيق الذات، إضافة الى مجموعة من العوامل التي تزيد من نسبة التفكير بالهجرة لدى الأردنيين".

يشار إلى أنه قبلَ نحوِ عام، كشف تقريرٌ بحثيٌ عن الهجرة في الشرق الأوسط، أعدته شبكة الباروميتر العربي، أن نحوَ نصفِ الأردنيين ممن لم يتجاوزوا سنَ الـ30 عاما خاصة، يرغبونَ بالهجرة، لتحسينِ أوضاعهم الاقتصادية وفرص التعليم.