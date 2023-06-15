العراق يتسلم قطعة أثرية آشورية من إيطاليا

تسلم الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد قطعة أثرية عراقية تعود إلى الحضارة الآشورية من إيطاليا. وقالت الرئاسة العراقية في بيان نشرته عبر صفحتها في «فيسبوك»، أمس، إن ذلك جاء خلال زيارة الرئيس رشيد لمتحف القرون الوسطى المدني في مدينة بولونيا في إيطاليا.

ووجّه الرئيس العراقي الشكر لوزير الثقافة الإيطالي، مؤكداً أن العراق يثمن جهود إيطاليا لاستعادة الآثار العراقية، إلى جانب إسهامها في عمليات التنقيب عن الآثار بالتنسيق مع الجهات الرسمية العراقية المختصة.

من جهته، قال وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني، إن الجهود المبذولة في استعادة الآثار العراقية تسعى إلى استرداد 17 ألف قطعة من الولايات المتحدة، ونحو 6000 قطعة أثرية من المملكة المتحدة، و2500 من لبنان وبعض المسكوكات من مصر.

ومن الجانب الإيطالي، أعرب البروفيسور في الثقافة والتاريخ نيكولا مارشيتي عن تقديره للزيارة التي يقوم بها رئيس العراق إلى المتحف، معرباً عن أمله تطوير التعاون بين البلدين لما يمتلكانه من تاريخ وحضارة عريقة أسهمت في تقدم وتطور الإنسانية. واطّلع الرئيس العراقي على أجنحة المتحف المختلفة التي ضمت معرضاً لفنانين عراقيين وعرب شمل منحوتات وأعمالاً فنية مختلفة، كما استمع لإيجاز حول محتويات المتحف وتاريخ تأسيسه، مبدياً سعادته بزيارة المتحف.