بسعر منزل في بريطانيا اشتروا قرية كاملة في فرنسا

تمكنت عائلة مكونة من أربعة أفراد باعت منزلها في مدينة مانشستر البريطانية من شراء قرية فرنسية بأكملها بسعره.

وسئم كل من ليز وديفيد مورفي من العيش في المدينة، فطرحا منزل الأسرة شبه المنفصل المكون من ثلاث غرف نوم في السوق، وتمكنا من بيعه في النهاية مقابل 400 ألف جنيه إسترليني.

وقرر الزوجان بعد عملية البيع الهجرة إلى جنوب غرب فرنسا واستخدما الأموال من بيع منزلهم لشراء قرية صغيرة في منطقة بواتو شاران ، تضم ستة مبانٍ بأقل من سعر منزلهم في المملكة المتحدة. كما سمح لهم المال الذي بحوزتهم بتجميع حظيرتين وثلاثة أفدنة من الأراضي ومسبحين مقاس 10 × 15 مترًا تم تجديدهما بمساعدة الحرفيين المحليين.

وأبدت ليز سعادتها بقرارها الذي اتخدته والعائلة موضحة: "كنا نعمل من 9 إلى 5 وظائف في إنجلترا، بحياة مزدحمة وكان الأطفال في نوادي ما بعد المدرسة وكان الأمر كما لو كنا في حلقة مفرغة لا نهاية لها".

وانتقلت العائلة إلى القرية أواخر العام الماضي. كما رافقهم الجد والجدة أيضا ليسكنا في منزل مجاور. وقالت ليز إن الزوجين خطرتا الفكرة لأول مرة عندما تم إجازتهما خلال جائحة كوفيد وأدركا أن "الحياة كانت تمر بنا".

وأضافت : "لقد أدركنا أننا لم نقض الكثير من الوقت مع الأطفال وقررنا أن نفعل شيئًا لتغيير حياتنا كلها." والآن تضيف "لدينا ستة منازل وحظيرة كبيرة أخرى تم تحويلها إلى غرفة ألعاب وورشة عمل ، مع ثلاثة أفدنة من الأرض ومساحة فارغة. إنه حقًا يشبه الفوز باليانصيب دون أن ندرك ذلك"

ويأمل الزوجان بعد أن قاما بإصلاحات مكلفة لمساكن القرية، في أن تحصل العقارات الأربعة المتبقية ، والتي تم تحويلها جميعها إلى غرف إجازات عطلات ، على مئات الجنيهات في الأسبوع بمجرد أن تبدأ الأعمال التجارية في الازدهار.