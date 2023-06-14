تنفيذ حكم الإعدام في قاتل الطالبة المصرية نيرة أشرف

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن مصلحة السجون نفذت حكم الإعدام الصادر ضد محمد عادل لاتهامه بقتل الطالبة نيرة أشرف في يونيو الماضي، أمام إحدى مداخل جامعة المنصورة، بعد رفض الطعن المقدم من المتهم.

ونفذ حكم الإعدام، اليوم الأربعاء، على محمد عادل في سجن جمصة (محافظة الدقهلية - دلتا مصر).

ونقلت «بوابة الأهرام» أن «محكمة النقض قضت بقبول طعن المقدم من المتهم محمد عادل على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بإعدامه شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر ضده، وأخطرت أسرته لاستلام جثمانه وسط حراسة أمنية مشددة».

وأضافت أن النيابة العامة كانت قد اتهمت محمد عادل بأنه في 20 / 6 / 2022 بقتل المجني عليها نيرة أشرف عمداً مع سبق الإصرار، بأن بَيَّت النية وعقد العزم علي قتلها انتقاماً منها لرفضها الارتباط به، وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها علي ذلك.

وأوردت التحقيقات أن المتهم وضع مُخططاً لقتلها حدد فيه ميقات أدائها امتحانات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعداً لارتكاب جريمته ليقينه من وجودها بها، وعَيَّن يومئذ الحافلة التي تُقلها وركبها معها مُخفياً سكيناً بين طيات ملابسه، وتَتبعها حتي ما إن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضاً علي إثرها فوالَي التعدي عليها بالطعنات ونَحَـر عُنقها قاصداً إزهاق رُوحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده إياهم مُحدثاً بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها علي النحو المبين بالتحقيقات.