قتل شخصين بعد ساعات من حصوله على رخصة القيادة

لقي شخصان حتفهما في حادث سير، تورط فيه مراهق نمساوي (17 عاماً) بعد ساعات من نجاحه في اختبار القيادة.

وقالت الشرطة أمس الثلاثاء إنه وفقاً للمعلومات الأولية، انزلقت سيارة المراهق على طريق بالقرب من مدينة لينز، واصطدمت بسيارة قادمة.

وتوفيت راكبة (16 عاماً) وسائق السيارة الأخرى (36 عاماً) في الحادث الذي وقع مساء الاثنين. وتوفي الشخصان على الفور. وأصيب المراهق وراكبة أخرى بإصابات خطيرة.