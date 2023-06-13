فرقة ميامي تستعيد الذكريات بحلة جديدة في جزيرة ياس

أطلقت جزيرة ياس حملة صيفية جديدة مستوحاة من الأغنية الخليجية الشعبية «الحمد لله وشفناكم» لفرقة ميامي الكويتية، والتي تضم مجموعة من الشباب يؤدون استعراضاتهم في مختلف المرافق الترفيهية على الجزيرة.

وتأتي «الحمد لله وشفناكم» بحلتها الجديدة لتعيد ذكريات الماضي، وتنعش ذاكرة جمهور الخليج العربي بأغاني الزمن الجميل التي اعتادتها مسامع الجمهور في مختلف أنحاء العالم العربي. وسيتمكن عشاق فرقة ميامي من مشاهدة الأغنية المصورة بحلتها وأنغامها الجديدة، وسط مشاهد للمرافق الترفيهية المختلفة التي تحتضنها جزيرة ياس، مثل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، بالإضافة إلى سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي التي افتتحت أخيراً.

وقال الرئيس التنفيذي لدى ميرال دستينيشنز، ليام فيندلي: «يُسعدنا التعاون مع فرقة ميامي لإعادة ابتكار هذه الأغنية الشعبية التي عرفها وأحبها الجمهور وعاش على أنغامها منذ الصغر».