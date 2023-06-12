«مهرجان آنسي» يجمع «سلاحف النينجا» ومئوية «ديزني»

بعد ثلاثة أيام من الهجوم الذي بث الرعب في المدينة، تحاول آنسي أن تستعيد بعض أجواء الفرح، من خلال استضافة مهرجانها الدولي للرسوم المتحركة الذي انطلق، أمس، في حدث يجتمع فيه هذا العام الشغف بـ«سلاحف النينجا» واحتفالات الذكرى المئوية لشركة «ديزني».

وأبدت إدارة المهرجان شعورها بـ«الذهول» إزاء الهجوم، موجهة تحية إلى ضحايا عملية الطعن التي خلفت ستة جرحى، بينهم أربعة أطفال صغار. وبالنظر إلى «الطبيعة المعزولة» للهجوم، قرر المنظمون الإبقاء على هذا الملتقى العالمي الرئيس في مجال الرسوم المتحركة، الذي ينظم «تحت راية القيم التي دافع عنها دائماً: المشاركة والتضامن والأخوّة»، للترحيب بأكثر من 13 ألف مشارك حتى 17 الجاري.

مع ذلك، أرجئ إطلاق العروض في الهواء الطلق إلى اليوم «دعماً للعائلات والضحايا».

ويشارك في المنافسة 11 فيلماً روائياً، وهو رقم قياسي، بما في ذلك فيلم «سيروكو ومملكة التيارات الجوية» لبونوا شيو، الذي عرض في افتتاح المهرجان، ويروي قصة شقيقتين محاصرتين في عالم كتابهما المفضل.

وخارج المنافسة، ستعرض «ديزني»، التي تحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسها هذا العام، اللقطات الأولى لفيلم نهاية العام «ويش».

ويعود المخرج غييرمو ديل تورو، الحائز جائزة «أوسكار »، في مارس الماضي، عن فيلم «بينوكيو»، إلى «مهرجان آنسي » لتمثيل المكسيك، ضيف الشرف في هذه النسخة الـ47 من الحدث. كما سيعرض المهرجان نسخة قيد الإنجاز من فيلم «نينجا ترتلز: تين إيدج ييرز».