فنلندي يدفع لمخالفة سير واحدة 130 ألف دولار

تكبَّد المليونير الفنلندي، أندريس ويكلوف، مبلغاً ضخماً نظير مخالفة سير.

وحسب وسائل اعلام محلية فقد دفع ويكلوف للسلطات مبلغ 130 ألف دولار كمخالفة سير لتجاوزه السرعة المقررة بـ 32 كيلومترا للساعة

وكان رجل الأعمال الثري يقود سيارته بسرعة 82 كم/الساعة في منطقة تم تحديد السرعة فيها عند 50 كم/الساعة، لكن ضخامة المخالفة تعود إلى أن فنلندا تحدد قيمة مخالفات القيادة الخاصة بالسرعة تبعاً لراتب الشخص أو دخله السنوي بشكل عام.