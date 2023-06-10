علاج جديد لسرطان الرئة يقلل خطر وفاة المريض بنسبة 51 %

في تطور وصفه العلماء بأنه "مثير" و "غير مسبوق" ، أظهرت دراسة عالمية استمرت عقدًا من الزمان أن حبة واحدة يوميًا من عقار قيد التجريب تقلل من خطر الوفاة بسرطان الرئة بأكثر من النصف.

وتم عرض العقار المعروف باسم أوسيمرتينيب، الذي تم تناوله بعد جراحة إزالة الورم، في الدراسة - التي نُشرت يوم الإثنين في صحيفة نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين - لتقليل مخاطر وفاة المرضى بنسبة 51 في المائة في جميع أنحاء العالم.

وقال روي هيربست ، نائب مدير مركز ييل للسرطان والمؤلف الرئيسي للدراسة ، لصحيفة الغارديان: "قبل ثلاثين عامًا ، لم يكن هناك شيء يمكننا فعله لهؤلاء المرضى". "الآن لدينا هذا الدواء الفعال."

وأضاف: "خمسون في المائة يمثل مشكلة كبيرة في أي مرض ، ولا سيما في مرض مثل سرطان الرئة ، والذي عادة ما يكون شديد المقاومة للعلاجات".

ولدراسة التأثيرات المحتملة للدواء ، سجل الباحثون ما يقرب من 682 مريضًا بسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة - سرطان الخلايا غير الصغيرة هو الشكل الأكثر شيوعًا لأمراض الرئة - من 26 دولة حول العالم ، تتراوح أعمارهم بين 30 و 86 عامًا. ومن بين هؤلاء المئات من المرضى ، تلقى 339 مريضا عشوائيا حبوب أوسيمرتينيب المصنوعة من أسترازينيكا ، بينما تلقى 343 مريضا علاجا وهميا.

وفي النهاية ، كشفت نتائج الدراسة أنه بعد خمس سنوات ، لاحظت المجموعة التي لا تستخدم الدواء الوهمي معدل البقاء على قيد الحياة بنسبة 88 بالمائة. ويعتبر هذا نجاحا باهرا مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي ، التي شهدت معدل بقاء أقل بشكل ملحوظ بنسبة 78٪.

وقال ناثان بينيل ، الخبير في الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري الذي لم يشارك في الدراسة ، لصحيفة الغارديان: "من الصعب نقل مدى أهمية هذه النتيجة والمدة التي استغرقتها للوصول إلى هنا". "هذا يدل على تحسن واضح ومهم للغاية في البقاء على قيد الحياة."

الأهم من ذلك ، كما لاحظت صحيفة الغارديان ، أن كل شخص في التجربة كان لديه جينة معدلة وراثياً (EFGR) ، وهي طفرة موجودة في ما يقرب من ربع حالات سرطان الرئة في جميع أنحاء العالم. كما أنه يميل إلى أن يكون موجودًا في مرضى سرطان الرئة الذين لم يدخنوا مطلقًا أو نادرًا ، كما أنه أكثر شيوعًا عند النساء أكثر من الرجال. وبناءً على هذه الملاحظة ، وفقًا لصحيفة الغارديان ، كان حوالي ثلثي مرضى سرطان الرئة المسجلين في التجربة الناجحة من النساء.

ولكن كما أكد العلماء لصحيفة الغارديان ، لم يتم اختبار تحولات EFGR لمرضى سرطان الرئة بعد. وقال هيربست للصحيفة إن نتائج الدراسة "تزيد [من] الحاجة إلى تحديد هؤلاء المرضى الذين لديهم مؤشرات حيوية متوفرة في وقت التشخيص، وقبل بدء العلاج ".

وقالت أنجيلا تيري ، رئيسة الجمعية الخيرية لسرطان الرئة EGFR Positive UK ، لصحيفة الغارديان: "إن معدل النجاة الإجمالي لمدة خمس سنوات البالغ 88 بالمائة هو خبر إيجابي بشكل لا يصدق". "إن الحصول على دواء ثبتت فعاليته ويمكن تحمل آثاره الجانبية يعني أن المرضى يمكن أن يكونوا واثقين وقادرين على التمتع بنوعية حياة جيدة لفترة أطول."