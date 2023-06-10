رجل يفكك عقدة اليانصيب بـ 30 جهاز كمبيوتر ويحصد عشرات الجوائز

من المعروف أن احتمالات فوز شخص ما باليانصيب ضئيلة للغاية. وغالبا ما يقال من باب التشبيه أن احتمال إصابتك بضربات البرق والموت بها هو أعلى من إمكانية اختيار بطاقة الحظ الرابحة.

وبالطبع وفقا لعلم الرياضيات عندما يكون هناك الملايين من المجموعات المحتملة لتذكرة يانصيب ستحتاج بالتالي إلى شراء الكثير من تذاكر اليانصيب لترفع من فرصك للفوز بالجائزة الكبرى.

وهذا بالضبط ما فعله اقتصادي روماني يدعى ستيفان ماندل، بمساعدة مستثمرين ونقابة - سميت حينها بـ International Lotto Fund أو ILF - والتي تمكنت في النهاية من الفوز بإجمالي 14 يانصيب حول العالم.

وحسب مقابلة متاحة على موقع يوتيوب، ذكرت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن ماندل استند في نظريته لرفع احتمالات الربح في مسابقات اليانصيب لمبدأ "شراء تركيبات أوفر حظا وربحا من غيرها" وبرأيه "نظريًا ، يمكن لأي شخص شراء كل التركيبات الممكنة. يمكن لأي طالب أو فتاة في المدرسة الثانوية حساب هذه المجموعات. ولكن لم يسبق لأحد أن طور من قبل، نظامًا لوجستيًا لإيواء مثل هذا القدر الكبير من زلات اللعب." وهو ما فعله ومجموعته بحيث احتكر معظم البطاقات الرابحة في يانصيب ولاية فرجينيا منذ ثلاثة عقود.

وقال بسعادة " كنا الفائزين الوحيدين وكان هذا كل شيء."

واستهدف حينها ماندل وشركاءه بشكل أساسي مسابقة يانصيب في ولاية فرجينيا (الولايات المتحدة)، حيث كانت القواعد المتعلقة باختيار ستة أرقام بين واحد و 44 تعني أن لديهم 7059.052 احتمال يجب حسابه، وهو ما اعتبره حينها أمرا جيدا حيث يمكن لبعض المسابقات أن تترك احتمالا واحدا للفوز بين ٢٩ مليون احتمال .

وكان جيدا حينها أن نظام فرجينيا لليانصيب سمح للأفراد بشراء التذاكر وطباعتها في المنزل، مما جعل الأمر أقل إزعاجًا وإحراجًا من القيام بذلك عبر منافذ البيع، ولذا احتاج ماندل فقط إلى 30 جهاز كمبيوتر لحساب احتمالاته وتطويقها عبر شرائها كلها.

ولم يذكر الفيديو كم كلفته عملية الشراء تلك، ولكنها كانت تستحق، إذ تمكن ماندل وشركاءه

في فبراير 1992، من ربح الجائزة الكبرى بقيمة 27 مليون دولار، وأكثر من ذلك، باعتبارهم حاصروا احتمالات الربح الأكبر فقد حصلوا على جوائز إضافية بقيمة 900 ألف دولار للتذاكر التي احتلت المركز الثاني والثالث والرابع وما إلى ذلك.

وبالطبع تعرض الرجل لمضايقات، وحققت معه 14 وكالة دولية بما في ذلك وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي - لكن تم تبرئته ومجموعته من ارتكاب أي مخالفات، إذ أن كل ما قاموا به كان دراسة احتمالات الربح وتطويقها.

كيف فعل ذلك بالضبط؟ طبعا لا يشرح ماندل سر مهنته، وربما منعته السلطات من ذلك وفق اتفاق ما مجهول. ولكن كثيرا من المهتمين قدروا أنه استند إلى شراء عدد كبير من الأعشار من السحب. لكن ليس بشكل عشوائي، ولكن بطريقة مقصودة ومدروسة جيدًا، مع مراعاة العدد الإجمالي للتركيبات الممكنة.

وكان الشيء المهم هو شراء تذاكر في السحوبات التي كانت جائزتها القصوى تبلغ ثلاثة أضعاف فرص الفوز. وبالتالي، إذا فزت في السحب بستة أرقام صحيحة من 1 إلى 40، فهذا يعني أن هناك ثلاثة ملايين فرصة للصحة، وبالتحديد، فإن المجموعات ستصل إلى 3،838،380. والجائزة التي سيتم توزيعها يجب أن تكون حوالي 9 مليون يورو.

بهذه الطريقة، وبصيغته السرية، تمكن ماندل من حساب الأرقام الخمسة التي لديها أكبر احتمال لكونها الأرقام الفائزة .

ويقول خبراء أن هذه الطريقة لم تعد نافعة الآن لأن شركات اليانصيب تمكنت من التغلب عليها برفع مستوى الاحتمالات لأعداد كبيرة جدا.

أما أين هو الرجل الآن؟ حسنًا، وفقًا لصحيفة The Hustle، يقضي الرجل أيامه في منزل بحري في جزيرة نائية قبالة سواحل أستراليا.