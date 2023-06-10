مطعم Roberto’s.. وجبة مثالية في الصيف للذواقة الحقيقيين

يقدم مطعم Roberto’s المفضل لتناول الطعام الراقي لعشاق الطهي وجبة فطور وغداء داخلية مثالية هذا الصيف. وسيتمكن الذواقة الحقيقيون الذين يبحثون عن تجربة إيطالية من تذوق الطعام من خلال اختيار الأطباق المنسقة بشكل مثالي. يتوافر الآن «برانش حصري» Piemonte، وهي غرفة الطعام الأنيقة لروبرتو، لخلق تجربة رائعة وفريدة من نوعها لضيوف دبي.

يعرض أطباق روبرتو الأكثر تنويراً مثل الأخطبوط المطبوخ البطيء بشكل مثالي ناعم من الداخل وهش من الخارج، وطبق كالامانترا، وهو مزيج لذيذ من سرطان البحر الكندي والهليون والكرز طماطم. وطبق اللحم الفاخر هو أحد أهم المعالم البارزة في وجبة الفطور والغداء لجميع محبي اللحوم. للإضافة إلى فترة ما بعد الظهيرة، يُعد رئيس الطهاة دانيلو فالا طبقاً خاصاً كل أسبوع مستوحى من أحد اختياراته الطازجة (المحار، التونة، إلخ). الضيوف مدلّلون للاختيار حيث ينهي روبرتو وجبة الفطور المتأخرة بلمسة حلوة مع مجموعة شهية من الحلويات في المنزل مثل الفستق الحلبي الشهير أو الليمون إي ليمون المنعش.

يقع فندق Roberto’s في قلب مركز دبي المالي العالمي. المكان معاصر وأنيق ويضم صالة ومطبخاً مفتوحاً ومنطقة جلوس داخلية وخارجية مع تراسين منفصلين يوفران إطلالات رائعة على برج خليفة ووسط مدينة دبي.

وتقدم رؤية روبرتو نهجاً فريداً لتناول الطعام الإيطالي الفاخر من خلال تنظيم تجربة أصيلة ومدروسة ومبهجة.