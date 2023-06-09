«سنو أبوظبي» أول حديقة ثلجية في العاصمة

وسط ما يقارب 10 آلاف متر مربع من الثلوج في قلب العاصمة، افتتحت أول من أمس، حديقة «سنو أبوظبي» الثلجية التي ينتظر أن تقدم لزوارها فرصة فريدة للانتقال من حرارة الصيف المرتفعة إلى أجواء شتوية منعشة، بما يجعلها من أكبر الحدائق الثلجية الداخلية في العالم، وأول حديقة ثلجية داخلية في العاصمة الإماراتية.

وتضم الحديقة التي شغلت مساحة 9732 متراً مربعاً في الريم مول في أبوظبي، 20 لعبة تناسب الكبار والصغار، من بينها «كريستال كاروسيل»، و«قطار بولار إكسبرس»، و«فلايت أوف ذا سنوي آول» و«حديقة سنوفليك» و«الشجرة الساحرة»، حيث يمكن للزوار تجربة أجمل المغامرات على الثلج في مختلف أيام السنة. وتكتمل التجربة مع ثلاث وجهات للمأكولات والمشروبات تقدم مجموعة متنوعة من أشهى المأكولات والأطباق ضمن الحديقة.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للترفيه إينياس لحود، خلال الافتتاح الذي شهده المدير العام للسياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي صالح محمد الجزيري، إلى النمو السريع الذي تشهده أبوظبي بصفتها وجهة عالمية لأنشطة الترفيه والتسلية العائلية، تتسم بقدرتها على جمع الناس وتحسين جودة الحياة، لافتاً إلى أن افتتاح «سنو أبوظبي» يؤكد التزام ماجد الفطيم للترفيه، بتوفير تجارب عائلية غامرة ومبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معرباً عن استعداد الحديقة - التي تمثل أحدث الإضافات إلى محفظة الشركة من وجهات الحدائق الثلجية - لاستقبال الجمهور من السكان والسياح من مختلف الأعمار، لتتيح لهم الاستمتاع بأوقات لا تُنسى.

من جانبه، أشار مدير «الريم مول» بروس فون كوفمان، إلى أن زوار «سنو أبوظبي» سيكونون على موعد مع أجواء شتوية لا تُنسى، إضافة إلى أنشطة مميزة وتصميمات فريدة، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة المول وجهة ترفيهية للسكان والسياح.

يذكر أن علامة المشاريع الثلجية العالمية حققت مؤخراً نجاحات متواصلة، حيث حصلت على العديد من الجوائز، ونجحت في إرساء مكانتها بصفتها العلامة الأبرز عالمياً لمنشآت الترفيه الثلجية الداخلية. وحصلت سكي دبي، خلال الأشهر الستة الماضية، على جائزة أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم من جوائز التزلج العالمية المرموقة للعام السابع على التوالي، كما فازت بجائزة أفضل رياضة/مغامرة قائمة على الترفيه، ضمن جوائز مجلس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للترفيه والجذب السياحي (مينالاك) لعام 2023، إضافة إلى جائزة برنامج دبي للخدمة المتميزة 2023 عن فئة العلامة التجارية ذات الأداء الأفضل للخدمة في قطاعي الضيافة والترفيه. وحصلت سنو عمان في وقت سابق من العام الجاري على جائزة أفضل تصميم لمنشأة ترفيهية ضمن جوائز مينالاك لعام 2023. ومنح الاتحاد الدولي للتزلج على الثلوج «سكي مصر» مؤخراً، جائزة أفضل يوم عالمي للثلج، وذلك لاستضافة سلسلة من الفعالية والمبادرات التي أتاحت للأطفال والأهالي فرصة اختبار الثلج والاستمتاع به.

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لعبة تناسب الكبار والصغار على مساحة 9732 متراً مربعاً.