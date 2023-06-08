رسوم

أبلغت مدرسة خاصة في الشارقة، أولياء أمور طلبتها، بزيادة مصروفات العام الدراسي الجديد بقيمة وصلت إلى 3000 درهم، وذلك بإلزامهم بشراء الكتب الدراسية، واعتبر آباء هذه الخطوة تحايلاً لرفع الرسوم، مطالبين هيئة الشارقة للتعليم الخاص بالتدخل العاجل لمنع هذا الإجراء، وجعل شراء الكتب اختيارياً كما كان معمولاً به السنوات الماضية.

مؤشر

لاحظ قارئ عدم قيام دائرة الصحة في أبوظبي بتحديث مؤشر الأداء السنوي لمزوّدي الرعاية الصحية منذ تصنيف 2019، الذي تصنف الدائرة من خلاله المنشآت الصحية المتميزة وفق نظام «الماسات»، ما يعيق إطلاع المرضى على مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات.

مدارس

شكا ذوو طلبة في مدرسة خاصة بالفجيرة من وقوف أبنائهم خلال فترة الانصراف في الساحة المدرسية، الأمر الذي يعرّضهم لأشعة الشمس بشكل مباشر، ويسبب لهم إرهاقاً شديداً، وطالبوا بإبقاء الطلبة في فصولهم الدراسية.

رسائل

اقترح مرتادون لطرق مدينة خورفكان بتفعيل خدمة الرسائل النصية لأصحاب السيارات المتوقفة في المواقف المدفوعة، لتنبيههم حال انتهاء وقت حجز الموقف.

حافلات

طالب سائقون بتكثيف التوعية لسائقي حافلات نقل العمال التابعة لشركات خاصة، خصوصاً أنهم لاحظوا بشكل متكرر أن بعض قائدي هذه الحافلات يقومون بتجاوز المركبات، ويقودون بسرعات عالية تتجاوز الحدود المسموح بها، الأمر الذي قد يتسبب في حوادث جسيمة نظير تصرفهم غير المسؤول.

حوادث

طالب سكان بمنطقة ورسان في دبي باتخاذ إجراءات للحدّ من الحوادث التي تقع أسفل الجسر المواجه للسوق الصيني، موضحين أن مدخل هذا الجسر المؤدي إلى منطقة الورقاء يشهد حوادث يومياً.

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