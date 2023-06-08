«نابولي في باريس».. روائع إيطالية بضيافة متحف اللوفر

يستضيف متحف اللوفر الباريسي روائع فنية من متحف كابوديمونتي في نابولي، ليصبح خلال الأشهر الستة المقبلة، مع مجموعاته الخاصة، المتحف الأغنى عالمياً بالأعمال المكرّسة لعصر النهضة الإيطالية.

ويشغل المعرض - الذي يحمل عنوان «نابولي في باريس» - ثلاثة مواقع في المتحف، هي: صالة العرض الكبيرة وقاعة المصلّى وقاعة الساعة.

ويتضمن المعرض ما يقرب من 70 عملاً فنياً من المتحف الإيطالي، الذي يخضع لأعمال تجديد اعتباراً من عام 2024. وجُمعت أعمال المتحف الإيطالي قبل توحيد إيطاليا، من جانب عائلات فارنيزي وبوربون وبونابرت - مورا.

ومع إضافتها إلى مئات الأعمال الموجودة أصلاً ضمن مجموعات متحف اللوفر، يمكن لزوّار المتحف الفرنسي الأشهر عالمياً التعرف إلى أفضل إبداعات فن الرسم الإيطالي من القرن الـ15 إلى القرن الـ17.

وتُقدّم في المعرض أجمل البورتريهات التي أُنجزت بين البندقية وروما وفلورنسا، بين عامي 1515 و1535، إلى جانب تحف فنية تحمل توقيع أسماء بارزة في الفن الإيطالي من أمثال: كارافاجيو وماساتشيو وبيليني.