ما الذي يحدث عند التخلي تماماً عن الملح

هل من الضروري أن نتخلى عن استخدام الملح تماما، بعد أن وصف بأنه سم أبيض؟

أوضح خبير تغذية روسي أنه على الرغم من أن الملح ضروري ومن دونه لن يعيش الإنسان، إلا أن الإفراط في استهلاكه يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم وامراض القلب والكلى وغيرها.

وقال الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أنه لا يمكن للإنسان أن يعيش من دون الصوديوم. وسوف يموت نتيجة تشنجات مروعة وشديدة، حيث أن الحد الأدنى من الاستهلاك اليومي للملح هو 2 غرام وليس أقل، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

وبالطبع لن يتمكن الإنسان من استبعاد الملح من نظامه الغذائي تماما. لأن العديد من المنتجات يحتوي على ملح مخفي، وأحيانا في بعض المنتجات التي لا نتوقع احتواءها عليه.

ويقول: "المواد المحتوية على ملح مخفي هي مثلا- 100غرام من الخبز تحتوي على غرام واحد من الملح، النقانق والجبن وعموما كل ما نأكله يحتوي على ملح خفي".