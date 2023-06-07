سيدة تعاني من صداع "نادر" سببه الاستحمام بالماء الساخن

تتعدد أسباب الصداع وأنواعه، إلا أن مجلة طبية كشفت مؤخرا عن حالة "نادرة" لم تسجل منذ عام 2017.

وقالت مجلة "تقارير الحالات الطبية"، إن سيدة سريلانكية تبلغ من العمر 60 عاما، قد تم تشخيص الصداع الذي تعاني منه على أنه BRH أو "الصداع المرتبط بالاستحمام".

ويعد "الصداع المرتبط بالاستحمام"، اضطرابا نادرا للصداع، لم يتم التبليغ عن إصابات به في العالم منذ 2017، بينما اقتصر تعداد الحالات المصابة به بين عامي 2000 و2017 على 50 فقط.

وغالبا ما يصيب هذا النوع من الصداع النساء الآسيويات في منتصف العمر، وتظهر الأوجاع بعد التعرض للماء الساخن.

وأشارت المجلة إلى أن السيدة التي لم يكشف عن اسمها، لم يكن لديها تاريخ مرضي مرتبط بالصداع النصفي، ولكنها ظلت تعاني من أوجاع في رأسها لمدة عامين بعد استحمامها بالماء الساخن.