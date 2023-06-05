«ملك الجبن» ينفق 300 دولار شهرياً على شطائره

ينفق البريطاني، مارك كينج، (54 عاماً)، من بلدة ميدستون بمدينة كينت، يعمل في مجال صناعة الأخشاب، 300 دولار شهرياً على الجبن فقط من شدة حبه له، ويتناول عبوة كاملة من الجبن بوزن كلجم في شطيرة واحدة نحو مرتين في اليوم، وهو على استعداد لتناول 4 منها في اليوم إذا سمحت له زوجته تريسي (49 عاماً) بذلك.

وأصبح كينج مشهوراً بعد مقطع الفيديو الذي لاقى رواجاً واسعاً، ويدعوه الجميع ملك الجبن على تيك توك، وعندما يقابلونه على الطريق يلقون عليه التحية وينادونه بملك الجبن.



كما ذكرت صحيفة "الخليج" يزعم الأطباء أن كينج، وهو أب لأربعة أطفال، يتمتع بصحة جيدة تماماً، ويتمتع ببنية جسمانية ممتازة وعضلات بطن قوية.

وقالت تريسي: «يتناول زوجي عبوتين يومياً، وكان يتناول في السابق 4 عبوات في اليوم لكنني هدأته بعد أن خرج الأمر عن السيطرة قليلاً، وأصبح ينفق 300 دولار شهرياً على الجبن أي بمعدل 10 دولارات في اليوم ما يكفي لشطيرتين».

وكانت الشطيرة المفضلة لديه حين تعرفت إليه قبل 25 عاماً عبارة عن كتلة من الجبن يضعها بين قطعتين من الخبز إضافة إلى المارميت والمايونيز والفلفل الأبيض.

وأضافت تريسي: «سجلت له مقطع فيديو على حسابي الخاص بالتيك توك الذي حصد ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات التي تقول إنه سيصاب بنوبة قلبية إذا لم يتوقف عن تناول هذه الكميات من الجبن لدسامتها. في حين أنه يتمتع بصحة جيدة، ولا أعتقد بأنه سيصاب بنوبة قلبية. ذهبنا لمقابلة الطبيب العام والذي أفاد بأن جسمه تأقلم مع كميات الجبن التي يتناولها منذ وقت طويل.