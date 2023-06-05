رصد حيوان «ولفيرين» النادر في كاليفورنيا

أعلنت إدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا أنه تم رصد حيوان «ولفيرين» البري مرات عدة في مايو الماضي، ويُعدّ ثاني حيوان فقط يتحقق منه من قِبل الخبراء خلال قرن.

وخلال أسبوعين في مايو الماضي، أبلغ عن رصد حيوان «ولفيرين » مرتين في غابة إنيو الوطنية، ومرة في حديقة يوسمايت الوطنية. وحللت صور ومقاطع فيديو للحيوان من قِبل خبراء خدمة الغابات الأميركية، الذين أكدوا أنه المخلوق نفسه، بسبب أبعاد جسمه ولونه وحركته.

وقال كبير علماء البيئة في إدارة الأسماك والحياة البرية، دانييل جامونز: «تستطيع حيوانات (ولفيرين) السفر لمسافات طويلة، ما يجعل من المرجح أن تكون المشاهدات الأخيرة كلها للحيوان نفسه». وأضاف: «لأنه تم تأكيد اثنين فقط من حيوان (ولفيرين) في كاليفورنيا خلال الـ100 عام الماضية، فإن هذه الاكتشافات الأخيرة مثيرة». ولم يرصد حيوان «ولفيرين» في البرية بكاليفورنيا منذ عام 2018، كما أبلغ عن الحيوان نفسه عام 2008 داخل منطقة تروكي في غابة تاهو الوطنية. ولأن حيوانات «ولفيرين» تعيش عادة ما بين 12 و13 عاماً، فيعتقد أن المشاهدات التي رصدت في عام 2023 هي لحيوان مختلف.