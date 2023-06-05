المخرج الفرنسي جاك روزييه يرحل عن 96 عاماً

توفي عن 96 عاماً المخرج الفرنسي جاك روزييه، الشخصية البارزة في الموجة الجديدة بالسينما الفرنسية، وصاحب مجموعة من الأفلام، بينها «أديو فيليبين» و«مان أوسيان».

وقالت مساعدة المخرج الراحل، ميشيل بيرسون، التي عملت معه على مدى 15 عاماً: «إن روزييه توفي في المستشفى مساء الخميس الماضي»، مشيرة إلى أنه «كان مخرجاً مستقلاً وحرّاً، ويعمل من دون سيناريو مصور مسبقاً».

بينما غرّدت مؤسسة «سينيماتيك فرانسيز» المعنية بالأعمال السينمائية على «تويتر»: «لقد غادرنا جاك روزييه.. كان يمثل الحرية بحد ذاتها.. وسنفتقده كثيراً».

وسعت الموجة الجديدة في السينما الفرنسية - التي كان روزييه من بين أهم شخصياتها ونشأت في نهاية خمسينات القرن الـ20 - إلى استبدال تقنيات التصوير السينمائي الكلاسيكية بالنهج الفردي. ومن بين أبرز شخصياتها جاك روزييه وجان-لوك غودار وفرانسوا تروفو ولوي مال وكلود شاربول وجاك دومي وإريك روميه. ومن بين الجوائز التي نالها روزييه جائزة جان فيغو عام 1986 عن «مان أوسيان»، وجائزة رينيه كلير عام 1997 عن مجمل أعماله، وكاروس دور عام 2002 في مهرجان كان السينمائي.

ومن أبرز أعماله «أديو فيليبين» 1962، و«دو كوتيه دارويه» 1973، و«لي نوفراج دو ليل دو لا تورتو» 1976.

وأخرج كذلك نحو 20 فيلماً قصيراً، فضلاً عن عمله في المجال التلفزيوني.