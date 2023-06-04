بريطانيا : عصابة تسرق ملكات النحل بالطائرات الموجهة من بعيد

بدأ لصوص النحل باستخدام طائرات دون طيار للقيام بسلب مربي النحل، وفق تقارير للشرطة البريطانية التي أبرزت القلق من استخدام هذه الوسيلة الذكية للسرقة.

وقالت الشرطة ومراقبون أن اللصوص خبراء متخصصون في اختطاف ملكات النحل بدلاً من سرقة العسل أو المعدات مثل اللصوص الانتهازيين.

وتابعت وفقا لصحيفة "ديلي ستار" إنهم ينشرون طائرات بدون طيار في المزارع المستهدفة وغيرها من المنازل البعيدة حيث يتم إخفاء خلايا النحل بعيدًا عن الطريق.

وتؤدي السرقات إلى توقف العديد من النحالين التجاريين عن العمل. إذ بمجرد أن يتم مسح خلاياهم من قبل الطائرات بدون طيار والسرقة، يخسرون على الفور جميع أرباح العسل حتى يقرروا تقليص خسائرهم وبيعها.

ومن هذه الأمثلة جاي ويليامز، 60 عامًا، من لينكس، الذي توقف عن تربية النحل بعد 20 عامًا من الممارسة بسبب اختطاف ملكاته خمس مرات.

وبرأيه أن اللصوص كانوا محترفين لأنهم أخذوا سلالته المتخصصة من النحل التي تنتج المزيد من العسل. ولم تتمكن الشرطة من العثور على الجناة وباع جاي الآن ما تبقى من النحل وخلايا النحل ومعداته وعلب العسل. ويعتقد أنه تم استهدافه من قبل طائرات تجسس بدون طيار لأن خلايا النحل لم تكن مرئية من الطريق أو من مسار قريب.

وحذرت ديان درينكووتر، التي تترأس جمعية النحالين البريطانيين، قائلة: "نحن نشجع الناس على وضع علامات على معداتهم وأن يكونوا على دراية بالمكان الذي يضعون فيه خلاياهم حتى لا يكونوا مرئيين جدًا للجمهور. "ولكن في كثير من الأحيان يكون النحل هو الذي له قيمة - أكثر من العدة. '' ومنذ عام 2011 ، تمت سرقة ملايين النحل من جميع أنحاء بريطانيا.

وقال إيان كامبل من جمعية النحالين البريطانيين: "سرقة النحل وخلايا النحل جريمة خطيرة يمكن أن تؤثر على مربي النحل إلى جانب تخريب خلايا النحل. مشيرا أنها يمكن أن تكون مدمرة لمربي النحل " من الناحية المالية وبسبب الوقت والعناية التي يتم بذلها في رعاية نحل العسل."

وأضافت " أن التقارير الأخيرة عن العثور على مواقع خلايا باستخدام طائرات بدون طيار هي مصدر قلق لأن هذا قد يجعل العثور على خلايا النحل أسهل دون التعدي أولاً على الأراضي الخاصة. ''