بحلول عام 2050 سيعاني 843 مليون شخص من آلام الظهر

أظهر تحليل بيانات إحصائية لأكثر من 30 عامًا أن عدد حالات آلام أسفل الظهر آخذ في الازدياد ، حيث تشير نمذجة هذ البيانات إلى أنه بحلول عام 2050 ، سيتأثر 843 مليون شخص بهذه الحالة الطبية بسبب الزيادة السكانية وشيخوخة السكان، وأن هذا يمثل زيادة قدرها 36 في المائة عن عام 2020.

وأدى استمرار عدم وجود نهج ثابت في علاج آلام الظهر ، وخيارات العلاج المحدودة ، إلى قلق الباحثين من أن هذا سيؤدي إلى أزمة رعاية صحية ، لأن آلام أسفل الظهر هي السبب الرئيسي للإعاقة في العالم.

وفي أستراليا ، ستكون هناك زيادة بنسبة 50 في المائة في الحالات بحلول عام 2050. ومن المقرر أن يتغير مشهد حالات آلام الظهر ، حيث ستكون أكبر الزيادات في حالات آلام الظهر في آسيا وأفريقيا.

وتم نشر النتائج في مجلة Lancet Rheumatology حيث يقول المؤلف الرئيسي ، البروفيسور مانويلا فيريرا من صحة العضلات والعظام في سيدني: "يرسم تحليلنا صورة لتزايد حالات آلام أسفل الظهر على مستوى العالم ، مما يضع ضغطًا هائلاً على نظام الرعاية الصحية لدينا. نحن بحاجة إلى وضع نهج وطني متسق لإدارة آلام أسفل الظهر مستنيرًا بالبحث".

وتكشف الدراسة عن عدة معالم في حالات آلام الظهر. فمنذ عام 2017 ، ارتفع عدد حالات آلام أسفل الظهر إلى أكثر من نصف مليار شخص. وفي عام 2020 وحده كان هناك ما يقرب من 619 مليون حالة من آلام الظهر.

ويُعزى ما لا يقل عن ثلث عبء الإعاقة المرتبط بألم الظهر إلى العوامل المهنية والتدخين وزيادة الوزن.

وتعتبر هذه البيانات المتاحة هي الأكثر شمولاً وحداثة والتي تتضمن لأول مرة توقعات عالمية ومساهمة عوامل خطر عبء المرض العالمي في آلام أسفل الظهر، حيث أصبح هذا العمل ممكنًا بفضل الجهود المشتركة لجامعة سيدني ومعهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) في كلية الطب بجامعة واشنطن والمتعاونين الدوليين مع IHME والتحالف العالمي لصحة الجهاز العضلي الهيكلي.

وحللت الدراسة بيانات عبء المرض العالمي من 1990 إلى 2020 من أكثر من 204 دولة ومنطقة لرسم خريطة لمشهد حالات آلام الظهر بمرور الوقت. ووفقا للبروفيسور أنتوني وولف ، الرئيس المشارك للتحالف العالمي لصحة الجهاز العضلي الهيكلي " تحتاج الأنظمة الصحية إلى الاستجابة لهذا العبء الهائل والمتزايد من آلام أسفل الظهر التي تؤثر على الناس على مستوى العالم. وهناك الكثير مما يتعين القيام به لمنع آلام أسفل الظهر وضمان الحصول على الرعاية في الوقت المناسب ، حيث توجد طرق فعالة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الألم قال الذي يدعو إلى إعطاء الأولوية لمعالجة العبء المتزايد لأمراض الجهاز العضلي الهيكلي ".

وفي عام 2018 ، أعرب خبراء (مستقلون عن هذه الدراسة) عن مخاوفهم بهذا الشأن وقدموا توصيات ، خاصة فيما يتعلق بالتمرينات والتعليم ، حول الحاجة إلى تغيير في السياسة العالمية بشأن أفضل طريقة لمنع وإدارة آلام أسفل الظهر لوقف الارتفاع.

ومع ذلك ، منذ ذلك الحين ، لم يكن هناك تغيير يذكر. حيث تبقى العلاجات الشائعة الموصى بها لآلام أسفل الظهر غير معروفة الفعالية أو غير فعالة - وهذا يشمل بعض العمليات الجراحية والمواد الأفيونية.

وقالت الكاتبة المشاركة ، الدكتورة كاتي دي لوكا ، من جامعة CQU ، إنه إذا لم يتم اتخاذ الإجراء الصحيح ، فإن آلام أسفل الظهر يمكن أن تصبح مقدمة للحالات الصحية المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وحالات الصحة العقلية وكشفت أنه "لا تزال آلام أسفل الظهر هي السبب الأكبر لعبء الإعاقة في جميع أنحاء العالم. هناك عواقب اجتماعية واقتصادية كبيرة لهذه الحالة ، والتأثير الجسدي والشخصي يهدد بشكل مباشر الشيخوخة الصحية."