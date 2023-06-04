ماذا طلبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي من راغب علامة في عرس الأمير حسين ؟ (فيديو)

كشف الفنان اللبناني راغب علامة، عبر حسابه الشخصي في إنستغرام، عن "طلب خاص" وصله من رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي خلال حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله في عمان.

وأشار علامة إلى أن بيلوسي طلبت سماع أغنية "نفرح بالحسين" التي أحيا بها المطرب اللبناني حفل الزفاف.

وظهر علامة وهو يغني الأغنية بشكل شخصي لبيلوسي، بينما تفاعلت الأخيرة بالكلمات والألحان.

وعلق علامة عبر حسابه على الفيديو: "كم هو جميل عندما تطلب منك هذه الإنسانة ذات الروح الجميلة والمحبة، أن تسمع أغنية نفرح بالحسين مباشرة".

وأضاف علامة مخاطباً (بيلوسي): "أنت جوهرة ثمينة وكان لقاؤك شرفا عظيما".

وكانت بيلوسي من بين الحضور لحفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، الخميس الماضي.