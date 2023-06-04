اعتراضاً على حجم الضرائب على مسلسلاته.. عادل امام يرفع دعوى على وزير المالية المصري

سجّل الفنان عادل إمام، دعوى طعن قضائي ضد وزير المالية المصري؛ بعد فرض ضرائب عليه تقدر قيمتها بنحو 6.4 مليون جنيه ما يعادل (207 آلاف دولار أمريكي).

وطالب المحامي خالد الأشواح في الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف قرار لجنة الطعن بمأمورية الضرائب على الفنان عادل إمام عن مسلسلات، "عفاريت عدلي علام" و"عوالم خفية" و"فلانتينو".

ونصت الدعوى، وفق وسائل إعلام محلية، على أن اشتراك عادل إمام في مسلسل "عفاريت عدلي علام" مُعفى من ضريبة القيمة المضافة باعتبار أنه قد جرى تصويره داخل المنطقة الحرة بمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن الأمر ذاته ينطبق على مسلسلي: "عوالم خفية" و"فلانتينو".

وبينت أن القرار جاء مجحفًا بحق "الزعيم"؛ ما جعله يطعن بـ"القرار؛ لأنه تم احتساب ضريبة القيمة المضافة عن أعمال فنية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة".

وأوضحت الدعوى أن "الخضوع للضريبة جاء على سبيل الحصر بهذه الأعمال التي نفذت داخل البلاد بالمنطقة الحرة والأعمال التي نفذت خارج البلاد".

ولفتت إلى أن الأعمال التي قام بها الطاعن نفذت داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وهي معفاة ولم تقدم المأمورية دليلاً واحداً على أن هذه الأعمال تخضع للضريبة وإنما اكتفت بإخضاعها بالمخالفة للقانون".

تجدر الإشارة إلى أن إمام المعروف بلقب "الزعيم" كان قد احتفل الشهر الماضي ببلوغه الـ83 من عمره.

وسطعت موهبة إمام للمرة الأولى، حين ظهر على خشبة المسرح برفقة العملاقين فؤاد المهندس وشويكار، بالمسرحية الكوميدية "أنا وهو وهي"، التي أنتجت في العام 1963.

وذكر إعلاميون مصريون أن حفل عيد الميلاد أقيم في قصره بالمنصورية، وحضرته النجمة يسرا والفنانة لبلبة والفنانان خالد سرحان ومصطفى هريدي، بالإضافة إلى المخرج رامي إمام، نجل "الزعيم"، وبعض الأقارب والأصدقاء، وعادل سليمان مدير أعمال عادل إمام.