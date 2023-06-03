«جولة عدن» من «أبوظبي» إلى العالم

يواصل مهرجان أبوظبي ضمن دورته العشرين تحت شعار «إرادة التطور.. توقٌ للريادة»، «جولة عدن العالمية» للميتزو سوبرانو الأميركية الشهيرة جويس دي دوناتو، إحدى أبرز مغنيات الأوبرا على مستوى العالم، وذلك في الفترة من 30 مايو حتى 23 يونيو 2023، والتي تقدم خلالها مجموعة من العروض في اليونان والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا.

يأتي ذلك في أعقاب النجاح الذي حققته جويس دي دوناتو، الحاصلة على جائزتي غرامي، وجائزتين من غراموفون كـ«أفضل مغنية في العام»، وأربع جوائز من إيكو كلاسيك الألمانية، خلال الجولة السابقة للعمل العام الماضي في كل من: الولايات المتحدة، أميركا اللاتينية، أوروبا، آسيا، إفريقيا، خلال الفترة من 2 مارس حتى 24 أبريل الماضي.

وستأخذ جويس دي دوناتو الجمهور في رحلة مع الألحان لفرقة الأوركسترا الإيطالية العريقة «إل بومو دورو»، من إبداع المخرجة المسرحية الفرنسية ماري لامبرت، ليقدموا مجموعة من المقطوعات الأوبرالية الفريدة في مشهد يعكس قدرة الفنون على تجاوز الحدود وبناء جسور بين الثقافات المختلفة.

وانطلقت الجولة مجدداً من على مسرح قصر الموسيقى «ميغارون» في أثينا عاصمة اليونان يوم 30 مايو، لتنتقل في 2 يونيو إلى «مسرح مؤسسة كالوست جولبنكيان» بمدينة لشبونة في البرتغال، وتستمر على مسرح «تياترو رويال» في مدينة مدريد في 5 يونيو، لتنتقل بعدها إلى مسرح «بالاو دي لا موسيكا كاتالانا» في برشلونة بتاريخ 6 يونيو، وفي 8 يونيو تصل الجولة إلى مدينة تولوز حيث تقدم عروضها في مسرح «هال أوكس غران». كما تقدم جويس دي دوناتو عروضها في ألمانيا على مسرح «كولتوربالاست» في دريسدن الألمانية يوم 11 يونيو، وعلى مسرح «دي غلوك» في مدينة بريمن بتاريخ 13 يونيو، لتصل بتاريخ 15 يونيو إلى مسرح «فيلهارموني إيسن» في مدينة إيسن، وتختتم جولتها للعام 2023 في إيطاليا بتاريخ 23 يونيو في مدينة ميلانو على مسرح «تياترو الا سكالا».